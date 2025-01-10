Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir aile, cep telefonu satılan bir dükkanda dikkat dağıtarak 2 cep telefonu çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi. Satıcı, telefonların eksildiğini fark ettikten sonra ailesinin peşine düştü.

Dikkat dağıtarak hırsızlık yapan aile, güvenlik kamerasına yansıdı

Dün Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir cep telefonu dükkanında, anne ve 3 çocuğu cep telefonu almak üzere müşteri gibi dükkanın içine girdi. Anne ve kızı satıcıyı oyalarken, oğlu vitrinin kapağını açarak bir cep telefonu çaldı. Kısa süre sonra, küçük kız da vitrinden başka bir cep telefonu çaldı ve aile hızla dükkandan çıkıp kayıplara karıştı.

Dükkan sahibi olayı fark ediyor

Dükkan sahibi Zafer Özkanlı, vitrindeki cep telefonlarının eksildiğini fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Oğlunun cep telefonunu çaldığını gören Özkanlı, ailenin peşine düştü ve yaklaşık 15 dakika süren bir aramanın ardından bir cep telefonunu geri aldı. Ancak, güvenlik kameralarındaki detayları tekrar izlediğinde, küçük kızın da telefon çaldığını fark etti. Aileyi bulmaya çalıştı fakat tekrar kayıplara karıştılar.

"Peşlerine düşmeden olmazdı"

Olayın ardından açıklamada bulunan Zafer Özkanlı, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Anne ve çocuklar beni meşgul ederken, çocuğun telefonu çaldığını gördüm. Peşlerine düştüm ve bir cep telefonunu geri aldım. Küçük kızın da telefonu çaldığını fark ettiğimde tekrar peşlerinden gitmeye çalıştım ama bulamadım" dedi.

Dükkan sahibi şikayetçi olmadı

Özkanlı, çalınan telefonların ikinci el olduğunu ve her birinin yaklaşık 5 bin TL civarında olduğunu belirtti. Ailenin oyununu “güzel tezgahlanmış” olarak nitelendiren Özkanlı, şikayetçi olmadıklarını ve adliye sürecinin maliyetinin kendileri için daha yüksek olacağını söyledi. Ayrıca, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.