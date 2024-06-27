İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle Kurtuluş Kupası Futbol Şenliği etkinliğine başladı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kurtuluş günlerini ve Milli bayramları halkla birlikte kutlayan İzmit Belediyesi bu yıl da dolu dolu programlar hazırladı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönemi şerefine Kurtuluş Kupası Futbol Şenliği düzenliyor.

GENÇLER MADALYALARINA KAVUŞTU

2 gün sürecek şenliğin ilk günündeki müsabakaları İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz da takip etti. Müsabakalar sonrasında katılımcı takımlara madalyaları takdim edildi. Gençler, spor eğitmenleri ve veliler gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

17 TAKIM KATILDI

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Cephanelik Spor Tesislerinde organize edilen Kurtuluş Kupası Futbol Şenliğine U-14 ve U-15 kategorisinde gençlerin yer aldığı 17 takım katıldı. Yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirilen program yarın gerçekleştirilecek törenle sona erecek. İzmit Belediyesi yetkilileri tüm vatandaşları turnuvayı seyretmeye davet ettiler.

ŞENLİĞE KATILAN TAKIMLAR

Yeşilovaspor, Emekspor, Marmara FK, Bekiderespor, İzmit 41 Serter, Yenişehirspor, Çayırtepespor, Alikahyaspor, Çubuklubalaspor, Yeni Kocaelispor, Okanspor, Maltaspor, Tavşantepespor, İzmit İdman Yurdu Spor, Yahya Kaptan Spor, Bağçeşmespor, Kocaeligücüspor.