Çocuk dostu İzmit Belediyesinin yürüttüğü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yaz dönemi İZGİM, Akpınar TOKİ ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde çocukların yoğun ilgisiyle başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk çalışmaları kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yaz dönemi başladı. İZGİM, Akpınar TOKİ ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde 7-12 yaş arasında çocukların katılabildiği atölyelere ilgi yoğun oldu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Akıl ve zeka oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmek-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlıyor. Atölye ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 3180000/ (4763 – 4708) numaralı telefonu arayabilir.