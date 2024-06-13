İzmitlilerin yazın serinlemek için ilk tercih noktası olan İzmit Belediyesi Aquapark’ı 18 Haziran’da hizmete başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmak için kapılarını 18 Haziran Salı günü yeniden açıyor. Her yıl İzmitlilerin serinlemek adına ilk durağı olan İzmit Belediyesi Aquapark’ı tüm vatandaşları bekliyor.

Kocaeli’nin ilk aquaparkının çeşitli bölgelerinde, her yaşa ve ilgiye hitap eden farklı su oyunları ve kaydıraklar bulunuyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar, Aquapark’ta eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oluyorlar. 18 Haziran Salı günü itibariyle kapılarını açan Aquapark hafta içi ve hafta sonu 10.30-18.30 arasında vatandaşlara hizmet verecek.

“BÜTÜN İZMİT HALKIMIZI AQUAPARKIMIZA BEKLİYORUZ”

Aquapark açılış tarihiyle alakalı açıklama yapan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark sorumlusu Levent Azazi, “Aquparkımıın kapıları 18 Haziran itibariyle İzmit Halkına açılacaktır. Aquaparkımız 2 bölümden oluşmaktadır. Çocuk ve yetişkin Aquparkı. Çocuk bölümünde, aqua tower bulunmaktadır. İçerisinde çoklu kaydırak bulunmaktadır. 3 yaş ve üzeri bütün çocuklara hitap etmektedir. Yetişkin aquaparkımızda ise 4 tane uzun kaydırak vardır. Onlarda 12 yaş üzeri çocuklarımıza hizmet edecektir. Bütün İzmit Halkımızı Bayramın 3. Gününden itibaren Aquaparkımıza bekliyoruz.” dedi.