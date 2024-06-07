Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Çınar Akademi’de yeni eğitim dönemi hızlandırma programları başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, kurum kabul sınavında başarılı olan gençleri yeni eğitim dönemine hazırlamak amacıyla hızlandırma programlarına başlıyor

Bu kapsamda Şubat ayında yapılan kurum kabul sınavında başarılı olarak kurumda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik hızlandırma programı uygulanacak.

11-14 Haziran ile 24-28 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan hızlandırma programında 12. Sınıf müfredatının giriş konuları işlenecek. Aynı zamanda öğrencilere oryantasyon uygulanacak. Hızlandırılmış kamp sürecinde öğrenciler biten dönemin tekrarını yaparken yeni döneme de hazır bir şekilde başlayacak.

LİSEYE HAZIRLANAN GENÇLER DE HIZLANDIRMA YAPACAK

Çınar Akademi’nin mahalle konaklarında verdiği eğitimler de hızlandırma ile devam edecek. 8’nci sınıfa geçen öğrenciler için 5-7 Haziran, 10-14 Haziran ve 24-28 Haziran tarihlerine Çınar Akademi’de hızlandırma programı uygulanacak.