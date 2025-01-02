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Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, define arama iddiasını araştırıyor. Yetkililer, izinsiz kazı yapılmasına karşı vatandaşları uyardı.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda şahıs bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem D., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol ayağında ciddi hasar olduğu öğrenilen şahsın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralı Cem D., kurtarılmayı beklerken acı içinde yardım çağrılarında bulundu.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, define aramak amacıyla kayanın altını kazan Cem D., kayanın yerinden oynaması sonucu sol ayağının altında sıkıştı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Kocaeli ’nin İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki Köyü’nde define aradığı öne sürülen Cem D., kazı sırasında kayanın altında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı bir saatlik operasyonla kurtararak hastane ye kaldırdı.

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