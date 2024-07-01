İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi’nde kaldırımları işgal eden spotçulara yasal cezalar keserken, kurallara uymayan spotçulara yönelik mühürleme uygulaması başlatıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi’nde kaldırımları işgal eden spotçulara karşı yasal önlemler almaya devam ediyor.

Yapılan denetimler sonucunda, kaldırımları işgal eden işletmelere Belediye encümeni tarafindan yasal cezaları kesildi. Ancak, kurallara uymayan spotçular için İzmit Belediyesi daha sıkı tedbirler alacak.

Belediye, kaldırımları kullanılamaz hale getiren işletmelere yönelik kontrolleri sıklaştıracak ve kurallara uymayan işletmeleri mühürleyecek. İzmit Belediyesi özellikle engelli vatandaşlar, yaşlılar ve çocuklu ailelerin mağduriyet yaşamaması için kurallara uyma konusunda esnafı uyardı.