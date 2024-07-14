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Ekipler, sınava giren adaylara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başarı dileklerinin iletti. İkramdan ve gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar da Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında 20 okulda kurulan stantta sınava giren vatandaşlara ve yakınlarına su ikramında bulunuldu.

İzmit Belediyesi milyonlarca vatandaşın ter döktüğü Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) geleneği bozmayarak okul önlerinde su dağıtımında bulundu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bugün yapılan KPSS genel yetenek-genel kültür oturumunda adayları yalnız bırakmadı.

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