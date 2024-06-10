İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına farklı illerden gelen kurbanlıkların satışları devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, her sene olduğu gibi bu sene de üreticiler ile alıcıları bir araya getirip en uygun şartları sağlanmaya devam ediyor. Hijyen ve güvenlik şartlarının en üst seviyede tutulduğu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na gelen İzmitliler gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alıyorlar.

Küçükbaş kurban satıcılığı yapan Mahmut Kaçar, “Hayvanları Sakarya’dan getiriyorum. Burada sabit müşterilerimiz var. Konum olarak Pazar yerimiz güzel. Buradan memnunuz açıldığından beridir geliyoruz. Satışlar da güzel. Damak tadını bilenler gelip bizden alırlar” dedi.

İzmit Modern Hayvan Pazarı’na kurbanlık satın almaya gelen Necmi Uygun ise, “Sakin olduğu için sabah saatlerinde geldik. Kurbanlığımızı aldık, hayırlı olsun. Buradaki hizmetten memnunuz. İzmit Modern Hayvan Pazarı’nın konum olarak güzel” diye konuştu.

HİJYEN KOŞULLARI EN ÜST SEVİYEDE

Modern Hayvan Pazarı’na gelen kurbanlıklar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler.