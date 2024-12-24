İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İzMMMO) Sekreteri Şerif Yıldız, Meslektebirlik Grubu adına yaptığı konuşmada yaklaşan seçimler üzerine adaylığını açıklayarak “Bu doğrultuda Meslektebirlik Grubu adına daha güçlü destek vermeye ve çoğunluğu alacak şekilde bizleri iktidara taşımaya çağırıyoruz” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre; İzmir Mali Müşavirler Meslektebirlik Grubu Seçim Beyannamesi ve Oda Başkan Adaylığı Lansman Toplantısı’na, İzMMMO Sekreteri Şerif Yıldız, odanın bazı üyeleriyle SGK Misafirhanesinde bir araya geldi. 2025 Mayıs ayında yapılacak seçimler için adaylığını açıklayan Şerif Yıldız, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası seçimleri çalışmalarına hazırlandığı açıkladı. Yıldız, ayrıca Şubat ayında da yönetim kurulu üyelerini açıklayacak.

3 yılda bir yapılan seçim için kollarını sıvayan Oda Sekreteri Yıldız, mesleki sorunları da dile getirirken seçim öncesinde bazı planlarından da bahsetti. Özellikle yapay zekâ uygulamlarına da dikkati çeken Yıldız, asgari ücretin de günümüz koşulların uygun olarak belirlenmesine vurgu yaptı. Meslektaşlarının devlet kurumlarından istifa ettiğinden yakınan Yıldız, mali müşavirlerin de sorunlarını ele aldığı konuşmasında birçok maddeyle açıklık getirdi.

"Mahkemeye taşınacak zerre konu yoktur"

Yıldız, son aylarda yaşanan hukuki süreçlerine de kapı aralayarak “Küçük hesaplar peşinde olmadan, dijitalleşmeyle birlikte mesleğimizin geldiği noktada ise meslektaşlarımızın ise hayat konforlarını dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tüm meslektaşlarımıza çağrımızdır, öncelikle oyların değil mesleklerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Sadece bir seçim değil, bir dönüm noktası olduğunu düşünmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda Meslektebirlik Grubu adına daha güçlü destek vermeye ve çoğunluğu alacak şekilde bizleri iktidara taşımaya çağırıyoruz. Ayrıca bizlere karşı açılan 30’a yakın dava, meslektaşlarımız adına açılan davalardır. Başında beri nasıl başladıysak böyle gittik” diyen Yıldız, bu süreçte girdikleri davalar hakkında şunları söyledi:

“Çoğunluğu bulduğumuzda da görev ve dava yetkisi de verildi, oysaki bu davalardan sonuç çıkmayacağını da biliyorduk. 2025 Mayıs ayında Mali Müşavirler olarak seçimlere hazırlanıyoruz. Bizler, görevlerimizi yerine getirdik İzmir Büyükşehir Meclisinde 27’e yakın meclis üyemiz var. Bu ise çok değerli bizler için. Bu davalardan dolayı kurumsal itibarimiz yerle bir eden davalar da oldu tabii. Karşı tarafı ise bu davalardan dolayı siz değerli basına ve meslektaşlarımıza da bunları anlatmak zorunda kaldık. Mahkemeye taşınacak zerre bir konu yoktur. Benim tüm meslektaşlarıma çağrım şu, kim hangi görüşte olursa olsun, herhangi bir kişiye veya kuruma hesap sormaya yelteniyorsa geçmişteki kavgayı da oda makamlarına taşımasın, mesleğini zedelemesin.”

"Ben bir meslek savunucuyum"

Bir meslek savunucusu olarak kendini tanıtan Yıldız, “Ben bir meslek savunucusuyum. Bu nedenle meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü, mesleğin geleceği ve toplumsal katkısı için bir meslek savunucusu olarak yola çıktım. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak mesleğimizi geleceğe taşımak ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 2025 seçimlerinde meslektaşlarımın destekleriyle Oda Başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum. 2025 seçimlerinde Oda Başkanı adaylığımı duyururken sizlerle beyannamemizde yer alan vizyonumuzu ve projelerimizi paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

"En büyük sivili toplum kuruluşuyuz"

Oda Sekreteri Yıldız şunları söyledi: “Odamız bünyesinde örgütlenen mali müşavirlerden oluşan meslek camiamız, aday meslek mensupları ile yaklaşık 10 bin kişiden oluşmaktadır. Meslek camiamız ise; meslek mensuplarımız ve aday meslek mensuplarımız, onların aileleri ve hizmet sunduğu müşteriler ile tahmini 300 bini aşkın bir kitleyi ifade etmektedir. Bu verilerden hareketle İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın, kentimizin en önemli mesleki sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.”