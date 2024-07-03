Bursa’nın İznik ilçesinde yerel seçimlerden yeniden belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, proje açısından sınıfta kalmasına rağmen nasıl yeniden seçildiği akıllarda soru işareti bırakıyor.BURSA (İGFA)- Bursa’nın kendi kabuğunda kalan tek ilçesi olan İznik’te sorunlar çığ gibi büyürken, proje açısından hiçbir icraatın olmaması isyan ettiriyor.

Bursa’nın turizm cenneti olan ancak turizmden gerek esnaf gerekse yöre halkının faydalanamaması, turist sayısında son yıllarda ciddi düşüş olması tepkilere yol açıyor.

TURİZMCİ BELEDİYE BAŞKANI İZNİK’İ KALKINDIRAMIYOR Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu ve Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, turizm konusunda uzman olmasına rağmen ilçeyi turizmde kalkındıramaması tepkileri de beraberinde getiriyor.

10 BİN OY İLE SEÇİMİ KAZANMIŞTI İznik ilçesinde yerel seçimlerden yeniden belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, proje açısından sınıfta kalmasına rağmen nasıl yeniden seçildiği akıllarda soru işareti bırakıyor.

2024 Yerel Seçimlerinde 10 bin 654 oy alan Kağan Mehmet Usta yeniden belediye başkanı seçilmiş, CHP adayı Ayan Özer 6 bin 384 oy, Yeniden Refah adayı Zeynel Abidin Turan ise 6 bin 187 oy almıştı.

DEVAM EDEN 3 PROJE, TAMAMLANAN 1 PROJE! İznik Belediyesi’nin resmi internet sitesinde tamamlanan projelerde İznik'in Uluslararası Sakin Şehirler Ağı Cittaslow üyeliği haricinde başka proje bulunmuyor.

İznik Belediyesi’nin devam eden projelerinde ise, Abdulvahap Projesi, Kütüphane ve Gençlik Merkezi ile Yüzme Havuzu projesi haricinde bir proje çalışması yer almıyor.

VATANDAŞ İSYANDA: BÖYLE BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORUZ Projesi ve vizyonu olmayan belediye başkanının ilçeye ne katkı sağlayabileceğini bilmediklerini ifade eden ilçe esnafı ve vatandaşlar, “Geçen dönem de belediye başkanlığı yaptı. AK Parti, başarısız olmasına rağmen yeniden aday gösterdi. İznik’te yapılan bir çalışma yok. Sürekli şehir dışı programları yapıyor. Makamında oturmuyor, ilçeyi dolaşmıyor. Sorunları takip etmiyor. Böyle bir insan nasıl olurda 10 bin oy alır? Bu işte tuhaf bir şey var. Biz hizmet edecek belediye başkanı istiyoruz. Vatandaşın sorunlarını bilen, çözen, turizmde bizi dünyaya açan, turizmde kalkındıran, turist sayısını arttırarak esnafa ve vatandaşa kazanç kapısı açan bir belediye başkanı istiyoruz.” diye tepkilerini dile getirdiler.