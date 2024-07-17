Bursa'da bulunan İznik Gölü, son günlerde turkuaz mavisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksek hava sıcaklıkları ve artan plankton sayısı, gölün sularını Maldivler'i anımsatan bir manzaraya çevirdi.

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, bu yılın yaz aylarında beklenmedik bir turkuaz dönüşüm yaşadı. Uzmanlara göre, göldeki turkuaz rengin ana sebebi, hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması oldu. Planktonların artması, göl suyunun rengini bu eşsiz tonlara dönüştürdü.

İznik Gölü'ndeki bu doğal olay, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle temizliği ve manzarasıyla bilinen Salda Gölü'ne benzeyen İznik Gölü, fotoğrafçılar ve doğa severler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Göl kenarındaki plaj işletmecileri, bu doğal güzelliklerin turizme katkısını büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

İznik Gölü'nde bulunan bir plaj işletmecisi olan Bekir Uslu, "Her yıl benzer olayları yaşıyoruz, ancak bu sene biraz geç gerçekleşti. Turkuaz rengin gölümüze kattığı bu güzellik, ziyaretçi sayısında artış sağlıyor ve bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.