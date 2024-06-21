İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı boyunca vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için gece gündüz çalıştı. 3148 ton evsel atığın toplandığı çalışmalarda binlerce konteyner yıkanarak ilaçlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı boyunca aralıksız çalışmaya devam etti. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir Karabağlar’da bayramlarını geçirmeleri için gece gündüz çalışan ekipler, ilçe genelinde büyük bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bayramın ilk gününden son gününe kadar her gece caddelerin yıkandığı Karabağlar’da temizlik ekipleri günde ortalama 500 ton evsel atık, arife gününden bayramın son gününe kadar toplamda 3 bin 148 ton evsel atığı toplayarak büyük bir çalışma gerçekleştirdi. Bayram süresince temizlik işlerine ağırlık veren ekipler toplamda 2127 adet konteyneri yıkayarak ilaçladı.

İlçede çevre temizliğine verdikleri önemin altını çizen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, vatandaşların temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerinin öncelikli olduğunu belirterek, Karabağlar Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına aynı titizlikle devam edeceklerini ifade etti. Başkan Kınay, "Bayram süresince büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, bayram boyunca olduğu gibi yılın her günü temiz bir Karabağlar sunmak" dedi.

Bayram süresince sadece evsel atıkların toplanmasıyla sınırlı kalmayan temizlik çalışmaları kapsamında, park ve bahçelerde de detaylı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Ayrıca, bayram ziyaretleri sırasında artan insan trafiği nedeniyle özellikle pazar yerleri, cami avluları ve çocuk oyun alanlarında temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Başkan Kınay, "Temiz bir çevre, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın temelidir. Bu bilinçle hareket ederek ilçemizin her köşesinde titizlikle temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.