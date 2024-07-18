İznik’in tarihi güzelliklerinden olan Lefke Kapı, eski ihtişamını ve tarihi dokusunu korumaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun şehrin çevresine inşa ettiği surlarından kapılarından biri olan Lefke Kapı, tarihi dokusunu ve eski ihtişamını korumaya devam ediyor.

İznik’in fethinin ardından Osmanlı Devleti tarafından da uzun süre boyunca kullanılan surların, şehrin doğu tarafına açılan kapısı olan Lefke Kapı, ilçedeki diğer tarihi yapılara nazaran hem daha bakımlı, hem de daha heybetli görünüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Lefke Kapı’nın hemen yanında ise yine Batı Roma İmparatorluğu tarafından şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen antik su yolları bulunuyor.