İznik’in Kılıçaslan Caddesi üzerine konumlanan ve en işlek çarşısı olan İznik Çarşısı hizmet vermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinin merkezinde bulunan ve Kılıçaslan Caddesi üzerine konumlanan İznik Çarşısı, İznik halkına ve ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Restoran, kafe ve marketlerin yanı sıra giyim, ayakkabı, çanta, elektronik, gıda ve çini esnafları gibi dükkanları da içinde barındıran İznik Çarşısı, Hacı Özbek Cami, Eşrefzade Cami, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı gibi turistik mekanların güzergahında olması sebebiyle turistlerin de uğrak noktalarından biri.

İznik’in en kalabalık caddesi olan Kılıçaslan Caddesi, ilçenin adeta omurgasını oluşturuyor.