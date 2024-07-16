İznikli vatandaşlar günün yorgunluğunu, göl kenarlarındaki parklarda dinlenerek atıyor.BURSA (İGFA)- Bursa’nın en yeşil ve en nezih ilçelerinden biri olan İznik’te vatandaşlar, günün yorgunluğunu sahillerde ve çevredeki yeşil alanlarda dinlenerek atıyorlar.

Özellikle yaz aylarında kavurucu sıcaklardan kaçarak ağaç gölgelerine sığınan İznikli vatandaşlar, çareyi göl kenarında kurulan parklarda buluyor.

Sahillerde ve yeşil alanlarda piknik yapan, hamak kuran, sohbet eden vatandaşlar yeşili ve maviyi bir arada yaşamanın keyfini çıkarıyorlar.