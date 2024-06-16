Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan kurbanlık etler tarlaya saçıldı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, saat 13.00 sıralarında İznik'in Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Güleç'in yönetimindeki 16 H 9278 plakalı otomobil, Orhangazi'den İznik'e giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kurbanlık etler etrafa saçıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Bülent Güleç'i ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanığı ve mahalle sakinlerinden tepki

Olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Taylan, bölgede sık sık kaza meydana geldiğini belirterek şunları söyledi: "Senede en az 15-20 kaza oluyor. 1 ay önce bir motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti. Yolda bir sorun olduğunu tahmin ediyorum. Arabalar neden hep benim tarlama uçuyor, başka tarlalara değil? Defalarca yetkililere bildirdik ama bir önlem alınmadı. Daha kaç kişinin yaralanması gerekiyor?"

Jandarma soruşturma başlattı

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yol güvenliği ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılması bekleniyor.