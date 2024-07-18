İznik’in nadide tarihi güzelliklerinden biri olan bazilika, bu yıl ziyarete açılmadı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve 2021 yılında, 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıkan bazilika, bu yıl ziyarete açılmadı.

Tel örgü ile çevrelenen bazilikaya ziyaretçilerin girmesine izin verilmiyor.

Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçilere açılan bazilika, 2014 yılında dünyanın o yılda yapılan en büyük 10 keşfinden biri olarak seçilmişti.

İznik’te bulunan bazilika İznik Gölü’nün 20 metre açığında ve 1 metre derininde yer alıyor.