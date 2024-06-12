İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Türkiye'de yalıtım bilincini artırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çeşitli projeler gerçekleştiren bir kuruluştur. 31. yılını kutlayan İZODER, yalıtım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve kamuoyunda yalıtım bilincini en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf etmektedir.

İZODER'in hedefleri ve çalışmaları

İZODER, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir araya getirerek sektördeki standartları yükseltmeyi amaçlamaktadır. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, İZODER'in toplumsal faydayı her şeyin önünde tuttuğunu ve sektörün gelişmiş ülkeler düzeyine taşınması için çalıştıklarını belirtmiştir.

Eruslu'ya göre, doğru malzemelerle ve yetkin ustalarla yapılan yalıtım, karbon salımını ve enerji faturalarını düşürürken binaların depreme karşı dayanıklı, yangına karşı güvenli olmasını ve gürültüden korunmasını sağlar. İZODER, kuruluşundan bu yana hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

Yalıtım kredisi ve geleceğe yönelik adımlar

İZODER'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı önemli projelerden biri olan "Yalıtım Kredisi", 6 Haziran 2022'de hayata geçirilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı iş birliğiyle sunulan bu kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım bankaları tarafından verilmeye başlanmıştır. Eruslu, bu kredinin şartlarının iyileştirilerek devam ettirilmesini beklediklerini ifade etmiştir.

Türkiye'nin enerji israfının gelişmiş ülkelere göre 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Eruslu, enerji limitlerinin ve U değerlerinin gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825'in revizyonunun büyük önem taşıdığını vurgulamıştır.

Yönetmelikler ve bilinçlendirme faaliyetleri

İZODER, Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği ve Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaların artırılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yangın yalıtımı ile ilgili bilinç arttırıcı faaliyetler yürütmektedir. Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilir üretim için tesisat yalıtımının önemine de dikkat çekmektedir.