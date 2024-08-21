İzmir’in yenilikçi projelerinden biri olan ve 2020 yılında yenilenerek kente kazandırılan İzQ İnovasyon Merkezi, dünya çapında prestijli bir etkinlik olan Uluslararası Mimarlık Festivali’nde (WAF) finale kaldı. Proje, Creative Re-use (Yeniden Kullanım) kategorisinde öne çıktı.

İzmir’in girişimcilik üssü İzQ

İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde hayata geçirilen İzQ İnovasyon Merkezi, kentte girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Modern mimarisi ve kültürel katkılarıyla İzmir’in çehresini değiştiren bu merkez, Uluslararası Mimarlık Festivali’nde (WAF) Creative Re-use kategorisinde finalist projelerden biri olarak yerini aldı. Yeniden kullanım konseptiyle hayata geçirilen İzQ, mimari açıdan büyük beğeni toplarken, şehrin ticari ve sosyal yaşamına da büyük katkı sağlıyor.

Singapur’da İzmir’i temsil edecek

Projenin mimarları Vesaire Mimarlık (ofisvesaire) kurucu ortakları Melis Varkal ve Gökhan Çelikağ, İzQ’yu 6-8 Kasım 2024 tarihlerinde Singapur’da düzenlenecek festivalde uluslararası bir jüriye sunacak. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzQ’nun finalist olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür etkinlikler Türkiye mimarlığının uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırıyor” dedi.

İzmir’in inovasyon ve girişimcilik merkezi

İzmir’in nitelikli insan kaynağını ve girişimci ruhunu bir araya getirmeyi hedefleyen İzQ, iki merkezden oluşuyor. Girişimcilik Merkezi, fikir aşamasından uluslararası seviyeye kadar girişimcilere destek sunarak İzmir’in inovasyon kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Kentin sosyo-kültürel yaşamına entegre edilen bu merkez, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi önemli paydaşların ortaklığıyla yürütülüyor.

Mimarlığın global zirvesi

Dünya Mimarlık Festivali (WAF), her yıl düzenlenen ve mimarlar, tasarımcılar ile endüstri profesyonellerini bir araya getiren, mimarlık dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Farklı kategorilerdeki projelerin yarıştığı festivalde, İzQ İnovasyon Merkezi “Yeniden Kullanım” dalında finale kalma başarısını gösterdi.