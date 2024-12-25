İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı değerlendirdi: "22 bin 104 TL net asgari ücret, açlık sırırına yakın bir rakam, buna fazla demeyi insani bulmuyorum" dedi.

Çalışan ve işveren memnun değil

Cengiz, asgari ücretin çalışanları tatmin etmediği gibi işverenler açısından da çözüm olmaktan uzak olduğunu belirtti. "Bir yandan çalışanların refah seviyesini artırırken, diğer yandan sanayicinin ve ihracatçının rekabette avantajlı konuma geçmesini sağlayacak bir ücret politikasına ihtiyaç var" diye konuşan Cengiz, mevcut tablonun çift taraflı memnuniyetsizlik yarattığına işaret etti.

İşverene artan maliyetler

Yemek, yol ve diğer yan haklarla birlikte işverene maliyeti 40 bin TL'yi bulan asgari ücretin, özellikle emek yoğun sektörlerde rekabeti olumsuz etkilediğini ifade eden Cengiz, "Bu durum üreticilerin dünya çapında rekabetten iyice uzaklaşmasına yol açacaktır. Çalışanların alım gücünü artıracak önlemlerle birlikte, işverene maaş ve prim gibi ödemelerden alınan vergiler konusunda destek verilmelidir" dedi.

İhracatçıya kur desteği çağrısı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, türk lirasının değer kaybına ve mevcut kur oranlarının ihracatçıları zorladığına dikkat çekti. Cengiz, "2024’te artan maliyetlerle iyice zora girecek ihracatçıların desteklenmesi çok kritik. Bu bağlamda ihracatçıya kur desteği sunulmalı" dedi.

Enflasyon ve kamu tasarrufu uyarısı

Asgari ücret zammının fiyatlara yansımasının kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapan Cengiz, şu uyarıda bulundu: "Enflasyonu düşürecek para ve maliye politikaları hayata geçirilmeli, özellikle kayıt dışı ekonomi ile kararlı bir müadele sürekli hale getirilmelidir. Bunun yanında, özel sektörden beklenen tasarruf ve fedakarlık, kamu tarafında da acilen hayata geçmelidir. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmalıdır."

Üretim ve istihdamı destekleyici politikaların önemine değinen Cengiz, "Rekabetten uzaklaştıkça istihdam azalır, işsizlik artar. Bu zinciri kırmak için istihdama yönelik teşvikler artırılmalı, üretim ve ihracat desteklenmelidir. Ancak böylelikle fabrika bacaları tüter ve evdeki ocak sönmez" diye aktardı.