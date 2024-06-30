İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde artan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların insan eliyle tetiklendiğini ve doğaya verdiği zararın yanı sıra toplum psikolojisine de derin etkiler yarattığını vurgulayan Cengiz, ulusal çapta bir hareketlilik gerektiğini belirtti.

Hüseyin Cengiz, orman yangınlarının artmasında küresel iklim krizinin etkisi, artan sıcaklıklar ve alınmayan tedbirlerin rol oynadığını dile getirdi. Yangınların söndürülmesi için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, özellikle turizm bölgelerinde bilinçli yangınların önlenmesi için sert tedbirler alınması gerektiğini savundu.

İZSİAD Başkanı, yangınların ardından boşalan alanlarda ulusal seferberlik ilan edilerek yeniden orman oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kampanyalar düzenlenerek topluma ormanların önemini anlatmanın ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir miras olduğunu vurgulayan Cengiz, "Yanan her orman, bizim ve gelecek nesillerin hayatını tehdit ediyor. Bu bilinçle herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Hüseyin Cengiz, her bireyin ve kurumun ormanları korumak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Yangınlarla mücadele eden ekiplere destek verilmesi gerektiğini ve toplumun bu konuda duyarlı olmasının önemini vurguladı.