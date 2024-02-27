İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, düzenlediği basın toplantısı ile İZSİAD’ın yeni dönem hedeflerini anlattı, ülke ekonomisine dair değerledirmelerde bulundu.



Yerel seçimler sonrası Türkiye'yi parlak bir ekonomik durumun beklemediğini kaydeden Cengiz, "Finansmana ulaşmanın daha da zorlaştığı, satış kanallarının daraldığı, rekabetten bir miktar daha uzaklaşacağımız bir yeni dönem bizi bekliyor. Bu içinde öncelikle işletmelerin kendi mikro önlemlerini alması gerekiyor. Makro anlamda da finansmanı sağlam tutup dışarıda yeni pazarlar bularak katma değerli ürünler üreterek bu dar boğazdan çıkabiliriz. Yoksa klasik anlamdaki mevcut üretim olanakları ve piyasa şartlarıyla 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra çok da olumlu bir hava esmeyeceği görülüyor. Bununla ilgili İZSİAD olarak üyelerimize önerilerilerde bulunmuştuk. Umarım herkes kendine dair bir pozisyon alır. Umarım ülke aslında kendine dair iyi bir pozisyon alır. Seçim sathından çıktıktan sonra yerel ve merkezi iktidarın artık 4 yıllık seçimsiz bir ortamda ülke nasıl artık tekrar nasıl ayağa kalkabilir, nasıl rekabetçi ortama kavuşabilir gibi bunun olanaklarını yaratmaları lazım. Biz de iş dünyası olarak da elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi. Cengiz ayrıca seçim sonrası dolar kuru beklentilerinin de 45 TL olduğunu söyledi.



YENİ DÖNEM PROJELERİ AÇIKLADI



İZSİAD yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında ise Cengiz, “Piyasanın nabzını tutarak ekonomik gelişmeleri periyodik olarak değerlendirip üyelerimizi ve çevresini ekonomik gidişat bağlamında aydınlatan, yakın geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmaya devam edeceğiz. İZSİAD’ı daha ileriye taşıyacak, yeni üyeler ile büyürken var olan üye yapısını sağlamlaştıracağız. Yerel, ulusal ve uluslararası boyutta proje deneyimlerini artırarak, üyelerimizin projelerden yararlanmasını sağlayacağız. Kamu ve diğer kurum-kuruluşlar ile ilişkileri güçlendirerek, yurtdışından partner kuruluşlar edineceğiz. Yenilikçi düşüncelere açık olarak ar-ge ve inovasyon çalışmalarına destek olacağız. Tarım, gıda, sağlık, çevre ve enerji politikalarına ilişkin çalışmalar yaparak buna ilişkin sektörel sorun tespit çalışmaları ve politika önerileri geliştireceğiz. BASİFED Başkanlığına bir kadının gelmesini sağlayan bir kurum olarak kadının iş yaşamındaki pozisyonunu daha da yukarıya çekmek için çalışacağız. Her sorunlarında üyemizin yanında olacağız. İçinde bulunduğu topluma, iş dünyasına STK vasfı ile katkı koyan, destek olan, ihtiyaç halinde sesini yükselterek iş dünyasına ilişkin sorunların çözümü için elin taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu.