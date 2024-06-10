**İZSİAD Geleceğini Şekillendiriyor: Stratejik Amaçlar Çalıştayı'nda Yeni Adımlar**

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), gelecek adımlarını belirlemek için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu'nda "Misyon Vizyon Değerler ve Stratejik Amaçlar Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay, Prof. Dr. Ömür Özmen, Prof. Dr. Alev Katrinli, Dr. Mert Günerergin ve Dr. Songül Gökhan'ın yönetiminde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Geleceğe yönelik yeni adımlar

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, dernek olarak geleceği şekillendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara seslendi. Cengiz, her bir üyenin İZSİAD'ın geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı ve "Geleceğin sadece bugünden daha ileri bir zaman dilimi olmadığını, her bir adımın birer destan olduğunu" ifade etti.

İZSİAD, İzmir'in öncüsü olmaya devam ediyor

İZSİAD'ın kuruluşundan bu yana İzmir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Cengiz, "Misyon ve vizyonumuzu gözden geçirerek, derneğimizi daha etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Cengiz, yenilikçi düşünce ve insan odaklı liderlik anlayışının önemine vurgu yaparak, İZSİAD'ın diğer STK'lardan farkını ortaya koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalıştay kapsamında üyeler, İZSİAD'ın temel değerleri ve hedefleri üzerine yoğunlaştı. İki gün süren çalışmanın sonunda misyon, vizyon, hedefler ve stratejik amaçlar belirlenecek. Elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.