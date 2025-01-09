İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda önemli değişikliklere imza attı. 40 maddelik tüzük revizyonu, derneğin kurumsallaşma yolunda attığı büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Başkanlık için süre sınırı getirildi

Genel kurulda kabul edilen düzenlemeler arasında en dikkat çekeni, başkanlık görevine süre sınırı getirilmesi oldu. Buna göre, iki dönem üst üste başkanlık yapan bir üye, yeniden aday olabilmek için bir dönem ara vermek zorunda olacak. Bu değişiklik, oy birliği ile kabul edildi.

Kadın üyelere pozitif ayrımcılık kaldırıldı

Kadın üyelerin talebiyle, üyelik ve aidatlarda uygulanan yüzde 50 indirim kaldırıldı. Kadın üyeler, “İş dünyasında eşitlik ilkesini savunuyoruz. Bu uygulamanın kaldırılmasıyla daha güçlü ve eşit bir İZSİAD hedefliyoruz” diyerek kararın arkasında durduklarını belirttiler.

Kurumsallaşma yolunda büyük adım

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, 8 ay önce yapılan çalıştayda alınan kararların tüzük değişikliğine dönüştüğünü belirterek, “Bu adım, İZSİAD’ı daha kurumsal, aktif ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturacak” dedi.

Genel kurulda alınan kararlar sonrası, derneğin daha aktif bir dönem geçireceği vurgulandı. Başkan Cengiz, değişikliklerin sahada olumlu yansımalarının görüleceğini ifade ederek, “Kurumsallaşma yolunda önemli bir eşiği geçtik. Üyelerimize daha güçlü bir İZSİAD sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye aktardı.