İZSİAD, Danışma ve Yönetim Kurulu toplantısında hem geride kalan yılın çalışmalarını değerlendirdi hem de 2025 yılı için yeni projelerini paylaştı. Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek Uluslararası İşletme Kongresi, İzmir iş dünyasını uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan Uluslararası İşletme Kongresi, İzmir’in iş dünyasında önemli bir uluslararası merkez olmasını hedefliyor.

“İzmir iş dünyası için büyük bir şans”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, 2024 yılı faaliyet raporunu sunarak, 2025 yılı projelerini aktardı. Yaşar Üniversitesi ile düzenlenecek olan Uluslararası İşletme Kongresi’nin İzmir iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Cengiz şunları söyledi: “Kongremize ulusal ve uluslararası birçok akademisyen katılarak tebliğ ve sunumlar yapacak. İzmir’in ekonomik vizyonunu genişletmek ve iş dünyasını güçlendirmek adına bu kongrenin önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz.” Cengiz ayrıca, İZSİAD’ın sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını yineleyerek, “2025 yılı ekonomik açıdan zor bir yıl olacak ancak biz her zaman doğru bildiklerimizi yüksek sesle söyleyeceğiz” dedi.

“Sosyal sorumluluk önceliğimiz”

Danışma Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD’ın yıllardır örnek projelerle İzmir’e katkı sunduğunu belirterek, 2025 yılında da bu anlayışın sürdürüleceğini söyled. Küçükkurt, “Uluslararası İşletme Kongresi yalnızca iş dünyası için değil, tüm İzmir için kıymetli bir organizasyon olacak. Sosyal sorumluluk ilkelerimizden ödün vermeden İZSİAD’ı daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İZSİAD, 2025 yılında ekonomik zorluklara rağmen kente değer katacak projelerle dikkat çekmeyi planlıyor. Toplantıda, sosyal sorumluluk projelerinden iş dünyasını destekleyen etkinliklere kadar geniş bir vizyon ortaya kondu.