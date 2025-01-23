İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 2025 yılına üyelerine yönelik finansal eğitimler, hibeler ve teşvik projeleri ile uluslararası bir kongre düzenleme planlarıyla hızlı bir giriş yaptı. Dernek, Suriye’deki yeni iş fırsatlarını üyelerine sunmak için de çalışmalara başladı.

SPK ile finansal okuryazarlık eğitimi

İZSİAD’ın ilk büyük projesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle İzmir’de finansal okuryazarlık ve halka arz eğitimleri düzenlemek. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde finansal okuryazarlığın büyük önem taşıdığını belirterek, “SPK tarafından belirlenen uzman eğitmenler, üyelerimize finansal okuryazarlık konusunda rehberlik edecek” dedi.

Hibe ve teşvik eğitimi projesi

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek olan ikinci proje, ihracat ve yurtdışı iş heyetleriyle ilgili teşvik ve hibeler hakkında üyeleri bilgilendirmeyi hedefliyor. Hüseyin Cengiz, bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda üyelerin teşviklerden nasıl yararlanabileceğinin detaylıca ele alınacağını ifade etti.

Uluslararası işletme kongresi İzmir’de

İZSİAD, 2025 yılındaki en önemli projelerinden biri olan Uluslararası İşletme Kongresi’ni 8 Mayıs’ta düzenlemeye hazırlanıyor. Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşecek kongreye, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katılacak. Hüseyin Cengiz, “Bu kongre İzmir iş dünyası için büyük bir fırsat. Tüm iş dünyasını bu önemli etkinliğe davet ediyoruz” diyerek kongrenin önemine dikkat çekti.

Suriye’deki yeni iş fırsatlarına yönelik de bir bilgilendirme toplantısı planlayan İZSİAD, İzmir iş dünyasının bu pazarda güçlü bir yer edinmesini hedefliyor. Başkan Cengiz, bu yeni dönemin İzmirli iş insanları için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.