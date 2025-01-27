İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), “E-İhracat'ta Mentörlük ve Deneyim Paylaşımı” toplantısıyla dijital ticaretteki yenilikleri ve firmaların küresel piyasalara açılımını tartıştı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, e-ihracatın sunduğu fırsatları ve destek mekanizmalarını ele aldı.

"Yeni e-ihracat desteklerimiz mevcut"

Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, e-ihracatın rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olduğunu vurguladı. Önal, firmaların e-ticarete daha etkin katılım sağlaması için devletin sunduğu desteklerden bahsederek şunları söyledi:

“B2B özelinde yeni e-ihracat desteklerimiz mevcut. Özellikle hızlı teslimat, tanıtım kadar önemli bir faktör haline geldi. ABD gibi pazarlarda başarılı olmak isteyen firmalar, ürünlerini hedef pazarlarda hazır tutmalı. Bu süreçlerin yüzde 70’e kadarını desteklerle karşılıyoruz.” Firmalara kendi online ticaret platformlarını oluşturmaları gerektiğini ifade eden Önal, kolayihracat.gov.tr adresinden tüm bilgi ve teşviklere ulaşılabileceğini belirtti.

E-ticaretin yeni dinamikleri

Projesoft Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göksel ise e-ticaretin perakendeden öteye geçerek B2B (firmadan firmaya) satışlara yöneldiğini ifade ederek, “2019 sonrası küresel platformların yaygınlaşması, B2C’den (tüketiciye satış) B2B’ye geçişi hızlandırdı. Dijitalleşme, her firmanın artık vazgeçilmezi haline geldi” diye konuştu. Gökhan Göksel ayrıca devlet teşviklerinin reklam, depo maliyeti ve sosyal medya harcamaları gibi birçok alanda büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Göksel, “Teşviklerden faydalanmamak büyük bir eksiklik olur” dedi.

ABD piyasasına açılım için destek

Projesoft Genel Müdürü Yüksel Eminoğlu, Amerika pazarında yürütülen çalışmalar ve küresel sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi verdi. Eminoğlu, “ABD piyasasına yönelik çözümler geliştiriyor, firmaların uluslararası alanda başarılı olması için destek sağlıyoruz. Denetim ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak küresel iş ortaklıkları kuruyoruz” diye aktardı.