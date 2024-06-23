İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu’nu ziyaret ederek, iki kurum arasında işbirliğinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında fikir birliğine vardılar.

Ortak projelerle güç birliği

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, EBSO meclisinde 18 İZSİAD üyesinin bulunduğunu belirterek, “EBSO ile yakın iş birliği yaparak ortak projeler üretebileceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu bir çalıştay düzenledik ve vizyon, misyon ve kurumsal kimliğimizi yeniden belirledik. Yeni dönemde EBSO ile daha çok iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz. Ender Yorgancılar’ın bu noktada bize katkı sunacağından şüphemiz yok” dedi.

İş dünyası için birlikte hareket

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZSİAD’ın İzmir’de iş dünyasını en iyi temsil eden önemli derneklerden biri olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “İZSİAD’ın yaptığı çalışmalar ve kente kattığı değer çok önemli. İş insanlarının sorunlarının çözümünde birlikte hareket etmek isteriz ve her türlü desteği sağlarız. Bu noktada İZSİAD ile önümüzdeki süreçte ortak çalışmalara imza atabiliriz” şeklinde konuştu.

AB projeleri ile yeni fırsatlar

EBSO Meclis Başkanı ve İZSİAD üyesi İbrahim Gökçüoğlu ise, “İZSİAD üyesi olmaktan mutluyum. Kısa bir süre önce başarılı ve etkin bir çalıştay gerçekleştiren İZSİAD’ın, kentimizin önemli iş dünyası kurumları ile yakın temas içinde olması her kesim için faydalı olacaktır. Derneğin farklı bir boyuta taşınmasında AB projelerine özel önem vermeleri halinde kente ve iş insanlarına daha çok katkı vereceklerine inanıyorum” dedi.