İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), işsizlik oranlarının yükselmesi ve piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle hükümete acil tedbir alma çağrısında bulundu. İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, üretim ve ihracat sektörlerinin desteklenmesinin elzem olduğunu vurguladı.

"Üretim durmamalı, tedbir alınmalı"

Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) gündeminde. İşsizliğin yüzde 9.2’ye yükselmesi ve haziran ayında 234 bin kişinin işsizler arasına katılması üzerine açıklama yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, krediye erişim imkanlarının zorlaşması ve kurun enflasyon karşısında geride kalması nedeniyle üretim sektörlerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Cengiz, hükümeti acil tedbirler almaya davet etti.

Sermaye kaybı ve stagflasyon uyarısı

Cengiz, sıkı para politikasını desteklediklerini ancak ekonominin yavaşlaması ve işsizlik oranlarının artmasıyla birlikte stagflasyon riskine dikkat çekti. “Bizim sermayemiz üretimdir, bunu kaybediyoruz” diyen Cengiz, döviz kurunun düşük seyretmesi ve nakde ulaşımın zorlaşmasının iş dünyasını ciddi şekilde zorladığını vurguladı. Özellikle ihracatçıların, yüksek enflasyon karşısında artan maliyetleri fiyata yansıtamamalarından dolayı iş yerlerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Rekabet gücü kaybı ve yüksek maliyetler

Cengiz, Türkiye'nin tekstil, gıda ve tarım gibi emek yoğun sektörlerinin uluslararası piyasada rekabet gücünü kaybettiğini belirtti. Kendi firmasının Birleşmiş Milletler’e konserve et ürünü ihraç ettiğini, ancak Türkiye’deki yüksek üretim maliyetleri nedeniyle Polonya’daki bir tesise üretim yaptırdıklarını örnek gösterdi. “Türkiye’deki üretim maliyeti Polonya’dan bile yukarıda. Rekabetten uzaklaşıyoruz” dedi.

Dolar kuruna ve kredi imkanlarına dikkat çekti

Enerji, asgari ücret ve diğer maliyetlerin sürekli yükselmesine rağmen dövizin bu seviyelerde kalmasının mantıklı olmadığını belirten Cengiz, dolar kurunun en az 40 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu. Üreticiye ve ihracatçıya özel kredi imkanlarının tanınmasının gerektiğini ifade eden Cengiz, kredi maliyetlerinin de nakite ulaşmanın önünde engel olduğunu söyledi.

Cengiz, "Sürekli kan kaybeden bir ekonominin ayakta kalması düşünülemez. Hükümetin acil önlem paketi açıklaması gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.