İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO)’nda yapılan görev dağılımında, Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Kuzu, gizli oyla İZSMMMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Seçimin ardından konuşan İZSMMMO Başkanı Mehmet Kuzu, odanın yönetim kadrolarının öncelikli hedefinin, mesleki menfaatleri ön planda tutarak, meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirtti. Kuzu, “Odamızı yeni ve güzel bir geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Hizmet aşkımız, çalışma azmimiz, meslektaşlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygının en güzel ifadesidir. Sizlerden aldığımız güç ve destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kuzu, ilkelerinden, şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten ödün vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Geçmişten aldığımız güç ile bugünkü azmimizi birleştirip, geleceğe olan inancımız ile yeni dönemin hepimiz için başarılı geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.