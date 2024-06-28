İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerindeki su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu karar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Olağanüstü toplantı

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç başkanlığında olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere su ve atık su bedellerine yüzde 45 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bu zam, 0.5 metreküp ve üzerindeki tüketimler için geçerli olacak.

Önce indirim yapılmıştı

Nisan ayında yapılan toplantıda, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçmişti. Bu karar, özellikle düşük tüketim yapan aboneler için olumlu bir adım olarak değerlendirilmişti.

Zam kararının gerekçesi

İZSU Genel Kurulu, su ve atık su bedellerine yapılan zammın gerekçesi olarak artan maliyetler ve sürdürülebilir hizmet sunma gerekliliğini gösterdi. Artan enerji, bakım ve işletme maliyetlerinin, su fiyatlarına yansıtılması gerektiği ifade edildi.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Alınan zam kararı, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren İzmir'de su ve atık su hizmetleri için vatandaşlar yüzde 45 daha fazla ödeme yapacaklar.