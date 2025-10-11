İZSU, 11 Ekim Cumartesi günü İzmir'in 7 ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçeleri etkilenecek.
İZSU duyurdu: 11 Ekim'de İzmir'de 7 ilçede su kesintisi
İZSU, 11 Ekim Cumartesi günü İzmir’in 7 ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olacak.
Hangi mahalleler etkilenecek?
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:
-
Karşıyaka ilçesinin mahalleleri: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.
-
Çiğli ilçesinin mahalleleri: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.
-
Bayraklı ilçesinin mahalleleri: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.
-
Menemen ilçesinin mahalleleri: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar.
-
Bornova ilçesinin mahalleleri: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.
-
Gaziemir ilçesinin mahalleleri: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.
-
Menderes ilçesinin mahalleleri: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.