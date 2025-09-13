İZSU, 13 Eylül Cumartesi günü İzmir’in Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti saat 23:00’te başlayıp 05:00’te sona erecek.
13 Eylül Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşayacak ilçeler şöyle:
Bölge 1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
Kesinti Zamanı: 09, 11, 13, 15, 17 Eylül tarihlerinde 23:00 – 05:00
Karşıyaka Mahalleleri: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım
Çiğli Mahalleleri: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle
Bayraklı Mahalleleri: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar
Menemen Mahalleleri: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar
Bornova Mahalleleri: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt
Gaziemir Mahalleleri: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer
Menderes Mahalleleri: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet