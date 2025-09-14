İZSU, 14 Eylül Pazar günü İzmir’in Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintinin saatleri ve etkilenecek mahalleler belli oldu.
14 Eylül Pazar günü İzmir'deki su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:
-
Karabağlar: Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
-
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik
-
Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli (kısmen), Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer
-
Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik
-
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale
-
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki
-
Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
-
Gaziemir: Emrez (kısmen)