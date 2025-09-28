İzmir’de merkez ilçeleri kapsayan geniş bir bölgede eylül ayının ikinci yarısında planlı su kesintisi yapılacak. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, kesintiler 19 Eylül’den başlayarak 30 Eylül’e kadar belirli günlerde saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.

Bölge 1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

İZSU’nun duyurusuna göre ilk grup kesinti 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kesintilerden Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri etkilenecek.

Karşıyaka’da Aksoy, Alaybey, Bostanlı, Mavişehir ve Zübeyde Hanım mahalleleri başta olmak üzere toplam 25 mahallede su kesilecek.

Çiğli’de Ataşehir, Balatçık, Evka-5, Harmandalı, Kaklıç ve Yakakent gibi mahalleler etkilenecek.

Bayraklı’da Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi ve Soğukkuyu dahil 20 mahallede kesinti yapılacak.

Bornova'da Kazımdirik, Evka-3, Rafetpaşa ve Mevlana gibi yoğun nüfuslu mahallelerde kesinti yaşanacak.

Gaziemir’de ise Aktepe, Atıfbey, Emrez (kısmen) ve Zafer mahalleleri etkilenecek.

Bölge 2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe

İkinci grup su kesintisi ise 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu kesintiler Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerini kapsıyor.

Konak’ta Alsancak, Göztepe, Güzelyalı, Kadifekale ve Yenişehir mahalleleri de dahil olmak üzere çok sayıda mahalle kesinti programında yer alıyor.

Karabağlar’da Bozyaka, Uzundere, Limontepe, Esenyalı ve Üçkuyular mahalleleri etkilenecek.

Buca’da Çamlıkule, Dumlupınar, İnkılap, Kozağaç, Yenigün ve Zafer mahalleleri kesintiden nasibini alacak.

Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de de birçok mahallede gece boyunca su verilmeyecek.

Vatandaşlara uyarı

İZSU, kesinti öncesinde vatandaşların gerekli önlemleri almalarını önerdi. Yetkililer, su depolama imkânı bulunan hanelerin depolarını doldurmasını ve olası mağduriyetlere karşı hazırlıklı olunmasını istedi.