İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 12 Eylül’e kadar uzatıldı. Kesintiler gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
İzmir'de su kesintlileri hangi ilçelerde uygulanacak?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintileri şu ilçelerde devam edecek:
-
Karşıyaka
-
Çiğli
-
Bayraklı
-
Menemen
-
Gaziemir
-
Bornova
-
Buca
-
Karabağlar
-
Balçova
-
Konak
-
Narlıdere
-
Güzelbahçe
Kesinti tarihleri şöyle:
-
3, 6 ve 9 Eylül: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir
-
4, 7 ve 10 Eylül: Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova, Gaziemir
-
5, 8 ve 11 Eylül: Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe
Kaynak: HABER MERKEZİ