İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 12 Eylül’e kadar uzatıldı. Kesintiler gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İzmir'de su kesintlileri hangi ilçelerde uygulanacak?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintileri şu ilçelerde devam edecek:

Karşıyaka

Çiğli

Bayraklı

Menemen

Gaziemir

Bornova

Buca

Karabağlar

Balçova

Konak

Narlıdere

Güzelbahçe

Kesinti tarihleri şöyle:

3, 6 ve 9 Eylül: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir

4, 7 ve 10 Eylül: Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova, Gaziemir

5, 8 ve 11 Eylül: Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe