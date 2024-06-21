İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile enerji ihtiyacını güneşten karşılamaya hazırlanıyor. Yılda 6,5 milyon kilowatt saat enerji üretecek santral, 7 tesisin elektrik ihtiyacını karşılayarak büyük bir tasarruf sağlayacak.

İklim krizine karşı önemli adım

İZSU Genel Müdürlüğü, iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önemli adımlar atıyor. Menemen’in Değirmendere Mahallesi’nde kurulan 3,75 megawatt (MW) kapasiteli ve şebeke bağlantılı güneş enerjisi santrali, İZSU’nun öz kaynakları ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yükleniminde tamamlandı. Bu proje ile yıllık 6,5 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Enerji tasarrufu ve verimlilik

Santralin kurulumu sayesinde İZSU’nun toplam 7 adet atık su arıtma tesisi ve su kuyusunun elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacak. İZSU, bu projeyle yılda yaklaşık 15 milyon TL tasarruf etmeyi öngörüyor. 3,75 MW kapasiteli santralin 3 MW’lık kısmı yaklaşık 40 dönüm arazi üzerinde, 0,75 MW’lık kısmı ise yaklaşık 5 bin 500 metrekare alana sahip ambar çatılarında tesis edildi.

Teknik detaylar ve kabul süreci

Gediz Elektrik tarafından santralin teknik kabulü tamamlandı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından kabul işlemleri başlatıldı. İZSU Projeler Dairesi Başkanlığı Enerji Şube Müdürü Filiz Yaşar Mahlıçlı, santralin şebekeye elektrik verebilir hale geleceğini ve 7 tesisin elektriğini buradan sağlayacaklarını belirtti.

AR-GE çalışmaları ve yenilikçi projeler

GES çalışması aynı zamanda bir AR-GE projesi olarak şekillendirildi. TÜBİTAK MAM ile yapılan bu çalışma, statik olarak ilave yük istenmeyen projelerde çözüm olabilecek esnek ve hafif panellerin uygulanabilirliğini araştırıyor. Bu kapsamda, bin adet 100 vatlık toplam 100 kW kapasiteli esnek ve hafif panel uygulaması yapıldı.

AR-GE projeleri çerçevesinde tesis edilen şebeke bağlantısız santral ile üretilecek temiz enerji, yeşil hidrojen enerjisi üretiminde de kullanılabilecek. Bu sistem ile şehir karayolu ulaşımında kullanılmak üzere yeşil hidrojen enerjisi üretilecek ve Türkiye’de ilk kez iki otobüsün enerji ihtiyacı yeşil hidrojen ile karşılanacak.

Çift yönlü panel uygulaması

Sahada yaklaşık 300 kW kapasiteli çift yönlü panel uygulaması da yapıldı. Bu paneller, beyaz zemin üzerinde güneş enerjisinin daha verimli kullanıldığı ve elektrik enerjisine dönüşüm veriminin artırıldığı bir sistemi temsil ediyor.