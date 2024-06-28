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Hıdır Köseoğlu, yaklaşık 20 yıl boyunca İskenderun Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında İskenderun'un AK Parti tarafından kazanılmasının ardından İzmir Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde İZSU Genel Müdürlüğü'ne getirilen Köseoğlu, Soyer'in en gözde bürokratları arasında yer alıyordu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne geçiş yapan Doç. Dr. Ergül Halisçelik'in yerine Türkan Eşli genel sekreter yardımcısı olarak atanmıştı. Aynı gün, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu 'nun Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandığı duyuruldu.

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