İzmir Körfezi’nde yaşanan çevre sorunu, kötü kokular ve balık ölümleri ile dikkat çekiyor. 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla başlayan sorun, çeşitli kıyılarda devam ediyor. Son günlerde Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç kısmında yoğunlaşan kirlilik nedeniyle birçok balığın hayatını kaybettiği gözlemleniyor.

Oksijen artışı için denizde çalışmalar başlatıldı

İZSU Genel Müdürlüğü, denizdeki oksijen seviyesini artırmak amacıyla harekete geçti. Tarama gemisi Meltem İzmir, suyu deniz dibinden çekip yüzeye püskürterek oksijen miktarını artırmayı hedefliyor. Bu geçici tedbirin uygulanması sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar, temizlik ekipleri tarafından toplanıyor.

Uzman görüşü

İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın, hala arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu belirtti. Taşkın, “Dibe çöken ve burada parçalanan balıklar ve diğer canlılar hakkında bilgi sahibi değiliz. Bu durum, hava olaylarıyla birlikte körfezin güney taraflarında da gözlemlenebilir. Körfeze karasal girdinin mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan tüm önlemler geçici olacaktır” dedi.

Acil önlem çağrısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe acil müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu deniz kokusu İzmir’e yakışmıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda, çözüm de bulunmalı” ifadelerini kullandı.