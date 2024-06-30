İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, iş sağlığı ve güvenliği kanunları gereği düzenlediği yangın tatbikatında İZSU Genel Müdürlüğü Karabağlar Şantiyesi'nde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Tatbikat, acil müdahale ekiplerinin hızlı ve etkili koordinasyonunu sergilerken, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Tatbikatın Detayları ve Senaryo

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil durum müdahale yeteneklerini test etmek amacıyla İZSU Karabağlar Şantiyesi'nde yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikata çok sayıda itfaiye personeli ve iki itfaiye aracı katıldı. Senaryo gereği, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının bulunduğu bir ambarda mahsur kalan iki personel, yangın anında hızlı bir şekilde kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli arazöz yardımıyla personelleri güvenli bir şekilde tahliye noktasına ulaştırdı. Tatbikat, afet durumlarında nasıl hızlı ve etkili bir müdahale yapılması gerektiğini gösterirken, personel ve vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmalarının önemini vurguladı.