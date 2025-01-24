İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su verimliliğini artırmak amacıyla kentin dört bir yanında içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Urla’nın Yelaltı ve Yenice mahallelerinde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Toplamda 5 kilometrelik hattın 4,8 kilometresi tamamlanmış durumda ve kalan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Urla’da 18 sokak yenilendi

Su kayıplarını azaltmak ve bölge halkına kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, Akpınar, Bellek, Çilingir Çeşme ve 12 Eylül gibi 18 sokağı kapsıyor. Yelaltı ve Yenice mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar, modern sistemlerle yenileniyor. Bu çalışmalar sayesinde, bölgedeki su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

18 kilometrelik hat yenilendi

2024 yılı boyunca İZSU, Urla genelinde 18 kilometrelik içme suyu hattını yenileyerek, bölgedeki yeni abone bağlantılarını tamamladı. Urla Çarşı, Zeytineli Mahallesi, Tekke Caddesi ve Balıklıova sokaklarında devam eden içme suyu döşeme çalışmaları da yaz sezonu öncesinde tamamlanacak.