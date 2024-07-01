Torbalı'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı Torbalı'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 1 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler:  Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ÇEŞME MUSALLA 30.06.2024 saat 23:30 ile 01.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1089 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇEŞME DALYAN, CUMHURİYET, ÜNİVERSİTE 01.07.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4134 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA 01.07.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 01.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
KONAK GÜZELYALI 01.07.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası MİTHATPAŞA CD. --1053 ÖNÜ
KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS 01.07.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BARBAROS HAYRETTİN CAD NO. 120 İÇİN
MENEMEN İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK 01.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
MENEMEN YAHŞELLİ 01.07.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
ÖDEMİŞ BALABANLI 01.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ TEKKE, BOZDAĞ, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, ARTICAK, MURSALLI, GÜNLÜCE, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, TÜRKMEN 01.07.2024 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEKKE, BOZDAĞ, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, ARTICAK, MURSALLI, GÜNLÜCE, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN VE SUBATAN YAYLASI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
SEFERİHİSAR KAVAKDERE 01.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KAVAKDERE KÜME EVLERİ, ÜRKMEZ ORHANLI CAD. VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
SEFERİHİSAR SIĞACIK 01.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 137/13 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK 01.07.2024 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi 1508 sokakta Barankaya şirketinin Su hattına zarar vermesi sonucu bölgeye sular verilememektedir.
TORBALI İNÖNÜ 01.07.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
URLA KALABAK 01.07.2024 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası
Editör: Engin Keskin