İzmir'de 1 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|MUSALLA
|30.06.2024 saat 23:30 ile 01.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1089 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|DALYAN, CUMHURİYET, ÜNİVERSİTE
|01.07.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4134 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA
|01.07.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|01.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
|KONAK
|GÜZELYALI
|01.07.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MİTHATPAŞA CD. --1053 ÖNÜ
|KONAK
|BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
|01.07.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BARBAROS HAYRETTİN CAD NO. 120 İÇİN
|MENEMEN
|İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
|01.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|01.07.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|01.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|TEKKE, BOZDAĞ, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, ARTICAK, MURSALLI, GÜNLÜCE, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, TÜRKMEN
|01.07.2024 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEKKE, BOZDAĞ, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, ARTICAK, MURSALLI, GÜNLÜCE, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN VE SUBATAN YAYLASI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|SEFERİHİSAR
|KAVAKDERE
|01.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KAVAKDERE KÜME EVLERİ, ÜRKMEZ ORHANLI CAD. VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|01.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|137/13 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
|SEFERİHİSAR
|AKARCA, TEPECİK
|01.07.2024 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|1508 sokakta Barankaya şirketinin Su hattına zarar vermesi sonucu bölgeye sular verilememektedir.
|TORBALI
|İNÖNÜ
|01.07.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|KALABAK
|01.07.2024 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Editör: Engin Keskin