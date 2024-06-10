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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Buca asfalt üretimini kendi yapacak

Buca asfalt üretimini kendi yapacak

İzmir'de 10 Haziran Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk, Torbalı.

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