İzmir'de 10 Haziran Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|EMEK
|10.06.2024 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7239 SOKAK İÇİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7061 X 1660 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|10.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 6436 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|GÜZELBAHÇE
|YALI
|10.06.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|274 SOKAKTAKİ ARIZADAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPANDI.
|MENDERES
|MİTHATPAŞA
|10.06.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|KEMALPAŞA
|10.06.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MİTHATPAŞA MAHALLESİNDEKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE DE KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|10.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI AŞAĞI IŞIKLAR MEVKİ
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|10.06.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Atatürk Caddesi ve kolları 2 saat kesinti.
|TORBALI
|AHMETLİ, SAĞLIK
|10.06.2024 saat 08:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|TORBALI
|AYRANCILAR
|10.06.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEĞİRMEN CD. BÖLGESİNE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . .
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin