İzmir'de 10 Haziran Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BAYRAKLI EMEK 10.06.2024 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7239 SOKAK İÇİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7061 X 1660 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
ÇEŞME ŞİFNE 10.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 6436 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
GÜZELBAHÇE YALI 10.06.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 274 SOKAKTAKİ ARIZADAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPANDI.
MENDERES MİTHATPAŞA 10.06.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR
MENDERES KEMALPAŞA 10.06.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MİTHATPAŞA MAHALLESİNDEKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE DE KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
MENEMEN YAHŞELLİ 10.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EKİP ÇALIŞMASI AŞAĞI IŞIKLAR MEVKİ
SELÇUK ÇAMLIK 10.06.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Atatürk Caddesi ve kolları 2 saat kesinti.
TORBALI AHMETLİ, SAĞLIK 10.06.2024 saat 08:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
TORBALI AYRANCILAR 10.06.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DEĞİRMEN CD. BÖLGESİNE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . .

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin