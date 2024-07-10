İAOSB'de kurulacak itfaiye merkezinin temelleri atıldı İAOSB'de kurulacak itfaiye merkezinin temelleri atıldı

İzmir'de 10 Temmuz Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çiğli, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE 10.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1671/1 SOKAK NO:759/A ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATASANAYİ SAYAÇ KAPATILDI.
KONAK GÜNEY, YENİŞEHİR, HALKAPINAR, HİLAL 10.07.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İŞÇİLER CD. --38 ÖNÜ
MENEMEN MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK 10.07.2024 saat 09:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 45 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer PAKET ARITMA İÇİNDE ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ
ÖDEMİŞ BİRGİ 10.07.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ (DEMİRBABA CADDESİ )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, KAYAKÖY, HORZUM 10.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, HORZUM VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR 10.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Editör: Engin Keskin