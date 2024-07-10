İzmir'de 10 Temmuz Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çiğli, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE
|10.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1671/1 SOKAK NO:759/A ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATASANAYİ SAYAÇ KAPATILDI.
|KONAK
|GÜNEY, YENİŞEHİR, HALKAPINAR, HİLAL
|10.07.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İŞÇİLER CD. --38 ÖNÜ
|MENEMEN
|MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK
|10.07.2024 saat 09:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|PAKET ARITMA İÇİNDE ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|10.07.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ (DEMİRBABA CADDESİ )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, KAYAKÖY, HORZUM
|10.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, HORZUM VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR
|10.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Editör: Engin Keskin