İzmir'de 11 Haziran Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Çiğli, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BAYRAKLI ONUR, KÖRFEZ 11.06.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7399/3 SOKAK NO:52 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7379 X 7381 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
ÇİĞLİ YAKAKENT 11.06.2024 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası TURGUT ÖZAL POMPADA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ONUR POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 11.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
ÖDEMİŞ BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, HORZUM 11.06.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI VE HORZUM MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
SEFERİHİSAR ORHANLI 10.06.2024 saat 18:20 ile 20:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GÖKÇAM VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
SELÇUK ŞİRİNCE 10.06.2024 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Şirince 201 sk. 2 saat kesinti.

Balkan coğrafyası İZTO’da buluştu Balkan coğrafyası İZTO’da buluştu

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin