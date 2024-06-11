İzmir'de 11 Haziran Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Çiğli, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ONUR, KÖRFEZ
|11.06.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7399/3 SOKAK NO:52 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7379 X 7381 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|ÇİĞLİ
|YAKAKENT
|11.06.2024 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|TURGUT ÖZAL POMPADA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ONUR POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|11.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, HORZUM
|11.06.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI VE HORZUM MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|10.06.2024 saat 18:20 ile 20:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖKÇAM VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|10.06.2024 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Şirince 201 sk. 2 saat kesinti.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin