İzmir'de 11 Temmuz Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bornova, Çiğli, Dikili, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|EVKA 3
|11.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|127/4 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR
|11.07.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE SAYACI KAPATILDI.
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA
|11.07.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ALTINOVA TERFİ MERKEZİMİZDEKİ ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE İSMETPAŞA MAHALESİNİN BAZI KISIMLARI SALİMBEY VE GAZİPAŞA MAHALLERİNDE 09:00 VE 13:00 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KARABAĞLAR
|BOZYAKA, SEVGİ
|11.07.2024 saat 07:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3051--1 ÖNÜ
|KİRAZ
|SULUDERE
|11.07.2024 saat 09:00 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SULUDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|BAŞARAN
|11.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ BAŞARAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|YENİ
|11.07.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|ÇINARTEPE
|11.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bölgeyi su veren pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|ÖDEMİŞ
|SEKİKÖY
|10.07.2024 saat 19:00 ile 11.07.2024 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SEKİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÖDEMİŞ
|YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, KAZANLI, HACIHASAN, KEMER
|11.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, KAZANLI, HACIHASAN VE KEMER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE
|11.07.2024 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR
|URLA
|YAKA, SIRA, ALTINTAŞ, NAİPLİ, CAMİATİK, YELALTI, YENİ
|11.07.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|İLÇEMİZDE YAŞANAN YOĞUN KULLANIMDAN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞ OLUP YÜKSEK KESİMLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin