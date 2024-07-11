İzmir'de 11 Temmuz Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bornova, Çiğli, Dikili, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BORNOVA EVKA 3 11.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 127/4 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR 11.07.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE SAYACI KAPATILDI.
DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA 11.07.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ALTINOVA TERFİ MERKEZİMİZDEKİ ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE İSMETPAŞA MAHALESİNİN BAZI KISIMLARI SALİMBEY VE GAZİPAŞA MAHALLERİNDE 09:00 VE 13:00 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KARABAĞLAR BOZYAKA, SEVGİ 11.07.2024 saat 07:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3051--1 ÖNÜ
KİRAZ SULUDERE 11.07.2024 saat 09:00 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ SULUDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KİRAZ BAŞARAN 11.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası KİRAZ İLÇESİ BAŞARAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KİRAZ YENİ 11.07.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KONAK ÇINARTEPE 11.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Bölgeyi su veren pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
ÖDEMİŞ SEKİKÖY 10.07.2024 saat 19:00 ile 11.07.2024 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEKİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ÖDEMİŞ YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, KAZANLI, HACIHASAN, KEMER 11.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, KAZANLI, HACIHASAN VE KEMER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
SEFERİHİSAR DÜZCE 11.07.2024 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR
URLA YAKA, SIRA, ALTINTAŞ, NAİPLİ, CAMİATİK, YELALTI, YENİ 11.07.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer İLÇEMİZDE YAŞANAN YOĞUN KULLANIMDAN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞ OLUP YÜKSEK KESİMLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR

İzmir'de taksi fiyatlarına zam mı geliyor? | İşte detaylar İzmir'de taksi fiyatlarına zam mı geliyor? | İşte detaylar

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin