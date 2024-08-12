İzmir'de 12 Ağustos Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 12 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ
|12.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YOĞUN KULLANIMA BAĞLI OLARAK SU DEBİLERİNİN AZALMASI NEDENİYLE SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ MAHALLELERİNDE 3 SAAT (09:00-12:00)SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖREN
|10.08.2024 saat 08:00 ile 12.08.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 2 gün 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖREN MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir.
|ÖDEMİŞ
|GÜNEY, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, DEMİRDERE, ÇAMLICA, ÇAYIR
|12.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE , KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR VE ÇAMLICA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|GÖDENCE, GÖLCÜK, ÇAMTEPE
|12.08.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|12.08.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ESKİ ORHANLI BÖLGESİNDE AŞIRI SU TÜKETİMİN'DEN KAYNAKLANAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR.
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Kaynak: HABER MERKEZİ