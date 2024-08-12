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İzmir'de 12 Ağustos Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İzmir'de 12 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

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