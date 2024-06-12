Konak, Ege Kent Konseyleri Birliği'nde ev sahibi Konak, Ege Kent Konseyleri Birliği'nde ev sahibi

İzmir'de 12 Haziran Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayındır, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş, Torbalı, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BAYINDIR YENİCE, HACI İBRAHİM, HACI BEŞİR 12.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE ETMEKTEDİR.
KARŞIYAKA İMBATLI, ÖRNEKKÖY 12.06.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6071/1 SOKAK NO:31 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN RIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1595 X 6071 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
MENEMEN GÖKTEPE 12.06.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI EKİP ÇALIŞMASI
ÖDEMİŞ KÖSELER 12.06.2024 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ KÖSELER MAHALLESİNDE Kİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALI YEŞİLKÖY 12.06.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası YEŞİL KÖY MH. ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
URLA GÜLBAHÇE 12.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası KARAPINAR MEVKİİNDE TEDAŞTAN KAYNAKLI FAZIN BİRİ GELMEDİĞİNDEN POMPOALAR ÇALIŞMIYOR
Editör: Engin Keskin