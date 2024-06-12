İzmir'de 12 Haziran Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayındır, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş, Torbalı, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|YENİCE, HACI İBRAHİM, HACI BEŞİR
|12.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE ETMEKTEDİR.
|KARŞIYAKA
|İMBATLI, ÖRNEKKÖY
|12.06.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6071/1 SOKAK NO:31 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN RIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1595 X 6071 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|MENEMEN
|GÖKTEPE
|12.06.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI EKİP ÇALIŞMASI
|ÖDEMİŞ
|KÖSELER
|12.06.2024 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KÖSELER MAHALLESİNDE Kİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|YEŞİLKÖY
|12.06.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|YEŞİL KÖY MH. ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|GÜLBAHÇE
|12.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|KARAPINAR MEVKİİNDE TEDAŞTAN KAYNAKLI FAZIN BİRİ GELMEDİĞİNDEN POMPOALAR ÇALIŞMIYOR
Editör: Engin Keskin