İzmir'de 12 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Güzelbahçe, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ÇEŞME CUMHURİYET, 16 EYLÜL 12.07.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3394 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA 12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Bölgeyi su veren pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 12.07.2024 saat 09:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OGLANASI MH. ANA BORU ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. .
ÖDEMİŞ KIŞLA 09.07.2024 saat 12:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI TANKER İLE SU TAKVİYESİ YAPILMAKTA OLUP MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YASAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞ SEKİKÖY 10.07.2024 saat 19:00 ile 12.07.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 1 gün 20 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEKİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, KAYAKÖY 12.07.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
URLA TORASAN, İÇMELER 12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ELEKTRİK EKİBİMİZ TARAFINDAN POMPALAR ÇALIŞTIRILMIŞTIR DEPO SEVİYE BİRKAÇ SAATE TOPLAR

Yunan hücum botu Türk balıkçısına saldırdı! Yunan hücum botu Türk balıkçısına saldırdı!

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin