İzmir'de 12 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Güzelbahçe, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|CUMHURİYET, 16 EYLÜL
|12.07.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3394 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|GÜZELBAHÇE
|ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA
|12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bölgeyi su veren pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|12.07.2024 saat 09:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
|12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OGLANASI MH. ANA BORU ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. .
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|09.07.2024 saat 12:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI TANKER İLE SU TAKVİYESİ YAPILMAKTA OLUP MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YASAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|SEKİKÖY
|10.07.2024 saat 19:00 ile 12.07.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 1 gün 20 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SEKİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, KAYAKÖY
|12.07.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|12.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ELEKTRİK EKİBİMİZ TARAFINDAN POMPALAR ÇALIŞTIRILMIŞTIR DEPO SEVİYE BİRKAÇ SAATE TOPLAR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin